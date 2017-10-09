Бабье лето? Синоптики пообещали екатеринбуржцам солнечную неделю

Новая неделя, согласно прогнозу Росгидрометцентра, будет относительно теплой и солнечной. Ближайшие три дня воздух будет прогреваться до +10…+12 градусов.

Чуть прохладнее станет к концу недели – до +8…+10 градусов в четверг и пятницу, а в выходные днем похолодает до +6…+8 градусов. По ночам в первой половине недели будет также довольно тепло – столбики термометров не опустятся ниже +2…+3 градусов.

Лишь в выходные возможны заморозки до -1. При этом, по данным Росгидрометцентра, всю неделю будет солнечно и без осадков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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