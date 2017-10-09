В Краснотурьинске похитили деньги на строительство дома для детей-сирот. Возбуждено уголовное дело

В Краснотурьинске возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на строительство жилого дома для детей-сирот. Об этом РИА «Новый День» сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что руководством организации-застройщика ООО «Стройреконструкция» представлены для оплаты в ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» акты о выполнении работ совокупной стоимостью более 2 млн рублей, которые фактически не выполнены, – уточняют в ведомстве. – Так, не были окончательно завершены работы по обустройству кровли, фасада, внутренних перегородок. Но фактически они по актам уже оплачены».

По результатам проверки прокуратура города направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства компании-застройщика. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Расследование уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры города.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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