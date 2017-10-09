Поветкин опять приедет в Екатеринбург – ради драки неизвестно с кем

Оскандалившийся в прошлом году боксер Александр Поветкин вновь приедет в Екатеринбург и снова в середине декабря. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса». Бой с участием «русского витязя» запланирован на 15 декабря, однако кто выйдет на ринг против него, неизвестно. Противника Поветкина определят позже, но бой будет рейтинговым – за пояс чемпиона WBO International.

Напомним, что в прошлом году Поветкин также должен был драться в Екатеринбурге в середине декабря. Бой был намечен на 17 декабря. Он должен был сразиться с Бермейном Стиверном, однако в день поединка стало известно, что Поветкин завалил допинг-тест. WBC лишила бой статуса титульного, а после сам Стиверн отказался участвовать в поединке и улетел из Екатеринбурга. Необычайно быстро была найдена замена – на ринг вышел француз Йоанн Дюопа, однако многие зрители остались недовольны организаторами из промоутерской компании «РМК Боксинг Промоушен» и ее директором Алексеем Титовым.

Добавим, что впоследствии Александр Поветкин был сначала отстранен от рейтингов WBC, IBF, WBA, однако впоследствии его признали все же «чистым» (т.е. не употреблявшим допинг) и вернули возможность биться за титулы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.10.17

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