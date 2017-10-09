Каждый десятый житель Екатеринбурга чувствует себя беззащитным: итоги опроса

В Екатеринбурге общественный совет городского управления внутренних дел провел социологический опрос, чтобы выяснить мнение жителей о работе полиции.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, анкетирование проходило во всех районах уральской столицы. Всего членами общественного совета был опрошен 451 гражданин. В опросе приняли участие 214 мужчин и 237 женщин всех возрастных категорий. Задача респондентов была простой – максимально честно ответить на три вопроса анкеты.

«При ответе на главный вопрос о том, как жители оценивают работу полиции, 123 респондента дали положительную оценку, 159 граждан оценили деятельность органов внутренних дел скорее положительно, чем негативно. Ответ «скорее негативно» дали 54 человек, а в целом негативно оценили работу полиции 22 человека. Затруднились ответить на данный вопрос 93 жителя», – говорят в ведомстве.

Также опрос показал, что из опрошенной массы горожан 130 человек доверяют полиции, 153 – скорее доверяют, а 99 «скорее не доверяют, чем нет». 49 человек высказались о полном недоверии органам правопорядка и 20 затруднились ответить на вопрос.

Наконец, отвечая на третий вопрос, 83 респондента заявили, что чувствуют себя полностью защищенными от противоправных действий злоумышленников и от посягательств на их жизнь, здоровье и имущество. 175 человек ответили, что чувствуют себя «скорее защищенными, чем нет», 123 – «скорее не защищенными, чем защищенными». Еще 42 жителя Екатеринбурга сказали, что совсем не чувствуют себя в безопасности – это примерно 10% от общего числа опрошенных. Также 20 человек затруднились ответить на последний вопрос социологического исследования полиции.

Правоохранители добавляют, что итоги опроса будут рассмотрены на очередном заседании общественного совета УМВД России по Екатеринбургу с участием руководства городского управления. «Полученные результаты будут учтены при дальнейшем планировании деятельности екатеринбургской полиции», – заключают в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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