Понедельник, 9 октября 2017, 15:43 мск

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Екатеринбург

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Суд взыскал со штрафстоянки деньги за незаконно эвакуированный ветхий ЗИЛ

Суд взыскал со штрафстоянки деньги за незаконно эвакуированный ветхий ЗИЛ

В Екатеринбурге суд наказал штрафстоянку за незаконно эвакуированный грузовик. Старая и пришедшая в негодность машина мозолила глаза местным жителям, они пожаловались на транспортное средство чиновникам, и те убрали ее. Позже выяснилось, что автомобиль стоял без каких-либо нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловской области, в сентябре 2016 года ООО «Штрафстоянка» без ведома владельца эвакуировало ЗИЛ-130, припаркованный возле дома № 78 по улице Московской. На следующий день собственник автомобиля – жительница уральской столицы – обратилась на штрафную стоянку, где ей вручили протокол задержания транспорта и квитанции на оплату расходов за эвакуацию и хранение в размере 12880 рублей. Получив машину, женщина обнаружила, что в ней отсутствует двигатель, а также хранившиеся в салоне инструменты.

Собственник автомобиля счел, что машина была эвакуирована не по правилам: не был составлен акт осмотра ТС, не опечатаны двери автомобиля, отсутствовала фотофиксация, а протокол составлен не уполномоченным на то лицом. Женщина обратилась в Железнодорожный районный суд с иском о возмещении ущерба к ООО «Штрафстоянка». Истец просила взыскать с ответчика стоимость двигателя в размере 114 791 рублей, расходы на его установку – 14 400 рублей, расходы по оплате услуг эксперта и стоимость услуг по эвакуации и хранению автомобиля.

К участию в деле были привлечены третьи лица – ТСНЖ «Московская, 78» и МКУ «Служба заказчика Верх-Исетского района Екатеринбурга». В ходе судебного разбирательства выяснили, что в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу брошенных автомашин служба заказчика обратилась в полицию с просьбой организовать проверку и установить собственника припаркованного без регистрационных знаков ЗИЛа. Представители ответчика ссылались на то, что ООО «Штрафстоянка» действовало по поручению МКУ «Служба Заказчика Верх-Исетского района Екатеринбурга». Порядок эвакуации не нарушался: протокол, на основании которого машину эвакуировали, был составлен. Отсутствие двигателя на момент эвакуации было отражено в протоколе задержания транспортного средства. Суд пришел к выводу о том, что ущерб в виде утраты двигателя был причинен не по вине ответчика, и отказал истцу в удовлетворении требований.

Женщина отправилась в областной суд. Суд апелляционной инстанции установил, что служба заказчика не подавала заявку в ООО «Штрафстоянка» на эвакуацию транспортного средства, а администрация Екатеринбурга не имеет договорных отношений с ООО «Штрафстоянка». Проверка полиции показала, что автомобиль был припаркован без нарушений правил дорожного движения, препятствий другому транспорту и пешеходам не создавал. На основании этого было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Более того, документы, подтверждающие полномочия замдиректора ООО «Штрафстоянка» составлять протокол задержания транспортного средства и его эвакуацию, суду не представлены.

В итоге Свердловский областной суд отменил решение районного суда в части отказа взыскать в пользу истца с ООО «Штрафстоянка» 13 250 рублей, в том числе 12 880 рублей – расходы по оплате услуг по эвакуации и хранению автомобиля, 370 рублей – госпошлину.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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