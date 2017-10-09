Их поменяли каналами: Енин – на ОТВ, Путинцев – на «Четверку»

На телеканалах Свердловской области продолжаются перестановки. После того, как «4 канал» огорошил всех своей странной рекламой (которая, впрочем, оказалась лишь акцией эпатажа, а не кампанией по продвижению обновлений на телеканале), стало известно о смене лиц двух на упомянутой уже «четверке» и ОТВ.

Ведущий программ «Что это было» и «Стенд» (который, к слову, перестал выпускаться) Евгений Енин, который недавно возглавил идеологически-информационный блок свердловской «Единой России», перешел на «Областное телевидение». В свою очередь, его коллега Максим Путинцев, который ранее работал у Антона Стуликова и вел передачи «События. Акцент» и «Четверо против одного» (программа выходила с участием губернатора Свердловской области, который отвечал на вопросы четверых журналистов), ушел к Элеоноре Расуловой.

«На федеральных телеканалах есть традиция: ведущие переходят с канала на канал (очевидно, речь о переходе Андрея Малахова на «Россию»). Мы с Максимом Путинцевым решили привить эту традицию в Екатеринбурге, с целью повышения уровня его столичности. Так что в ближайшем времени мы меняемся. Я буду вести разговорные программы на ОТВ, Путинцев – на «4 канале». И нам новые впечатления, и зрителям разнообразие. Подробности по мере поступления», – написал Енин в своем фейсбуке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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