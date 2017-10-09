Игорь Холманских подарил Эдуарду Росселю на юбилей северного оленя (ФОТО)

Сегодня полпред президента в УрФО Игорь Холманских встретился с бывшим губернатором Свердловской области, а ныне сенатором Совфеда Эдуардом Росселем, и поздравил его с вчерашним 80-летием.

Как сообщили в аппарате полпреда, Игорь Холманских сердечно поздравил Эдуарда Росселя и вручил подарок – «сертификат, подтверждающий полноправное владение племенным домашним северным оленем, переданным в дар Э.Э.Росселю в честь дня рождения. Местонахождение оленя – Ямальская тундра. Будет передан в дар юбиляру по первому требованию». Полпред также продемонстрировал сенатору фотографию животного и его свидетельство о рождении, добавив: «Наименование присвоите сами». «Господи боже мой», – отреагировал на подарок Эдуард Эргартович.

Отметим, что Эдуард Россель – к представителям дикой природы относился по-разному. В том числе, много лет был заядлым охотником. Так 10 лет назад Россель рассказывал журналистам, как уморил лося. «Я бодр как никогда! Я в субботу и воскресенье на лося ходил. Двое суток ходил. Я не устал, а лось устал и лег!». Тогда это прозвучало тем более любопытно, потому что ранее тогдашний губернатор Свердловской области публично отрекался от намерений охотиться. Россель в 2003 году поведал журналистам о том, что как-то во время охоты подстрелил косулю. «Когда я подошел к ней поближе, я увидел, насколько она красива, какие у нее большие глаза. Как у женщины!», – заявил Э.Россель. Жалея о содеянном, губернатор отложил винтовку и, по его словам, больше к ней не притрагивается.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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