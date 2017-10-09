Понедельник, 9 октября 2017, 18:47 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

Игорь Холманских подарил Эдуарду Росселю на юбилей северного оленя (ФОТО)

Игорь Холманских подарил Эдуарду Росселю на юбилей северного оленя (ФОТО)

Сегодня полпред президента в УрФО Игорь Холманских встретился с бывшим губернатором Свердловской области, а ныне сенатором Совфеда Эдуардом Росселем, и поздравил его с вчерашним 80-летием.

Новый День: Игорь Холманских подарил Эдуарду Росселю на юбилей северного оленя (ФОТО)

Как сообщили в аппарате полпреда, Игорь Холманских сердечно поздравил Эдуарда Росселя и вручил подарок – «сертификат, подтверждающий полноправное владение племенным домашним северным оленем, переданным в дар Э.Э.Росселю в честь дня рождения. Местонахождение оленя – Ямальская тундра. Будет передан в дар юбиляру по первому требованию». Полпред также продемонстрировал сенатору фотографию животного и его свидетельство о рождении, добавив: «Наименование присвоите сами». «Господи боже мой», – отреагировал на подарок Эдуард Эргартович.

Новый День: Игорь Холманских подарил Эдуарду Росселю на юбилей северного оленя (ФОТО)

Отметим, что Эдуард Россель – к представителям дикой природы относился по-разному. В том числе, много лет был заядлым охотником. Так 10 лет назад Россель рассказывал журналистам, как уморил лося. Двое суток ходил. Я не устал, а лось устал и лег!». Тогда это прозвучало тем более любопытно, потому что ранее тогдашний губернатор Свердловской области публично отрекался от намерений охотиться. Россель в 2003 году , что как-то во время охоты подстрелил косулю. «Когда я подошел к ней поближе, я увидел, насколько она красива, какие у нее большие глаза. Как у женщины!», – заявил Э.Россель. Жалея о содеянном, губернатор отложил винтовку и, по его словам, больше к ней не притрагивается.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.10.17

На мандат Буркова в Госдуме могут претендовать Черешнев, Ионин и Жуковский. / Их поменяли каналами: Енин – на ОТВ, Путинцев – на «Четверку». / Эксперты о назначении Буркова: Путин заполнил «губернаторскую квоту» эсеров.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Организатора пикета в поддержку Навального, закончившегося задержаниями, приговорили к 20 часам обязательных работ (ФОТО, ВИДЕО)

На мандат Буркова в Госдуме могут претендовать Черешнев, Ионин и Жуковский

Их поменяли каналами: Енин – на ОТВ, Путинцев – на «Четверку»

Эксперты о назначении Буркова: Путин заполнил «губернаторскую квоту» эсеров
Все новости