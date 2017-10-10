Василий Матюшенко выиграл конкурс на должность главы Североуральска

В Североуральске завершился конкурс по выбору главы города.

Как сообщается на официальном сайте муниципалитета, конкурсная комиссия отобрала для представления думе трех претендентов – и.о. главы администрации Василия Матюшенко, директора Североуральского психоневрологического интерната Светлану Скоробогатову и и.о. замглавы администрации Владимира Гусакова. Депутаты отдали предпочтение Матюшенко. Завтра он официально вступает в должность.

Напомним, до сих пор в Североуральске действовала «двуглавая» схема муниципальной власти. Предыдущий сити-менеджер, Владимир Ильиных, в сентябре 2016 года был избран депутатом заксо по партийному списку «Единой России». На его место в статусе и.о. главы администрации был назначен Василий Матюшенко, который проработал год. После избрания 10 сентября 2017 года нового созыва думы Североуральска была проведена принятая Уставом муниципалитета процедура по назначению главы по конкурсу.

Североуральск, Служба информации РИА «Новый День»

Североуральск. Другие новости 10.10.17

10 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Организатора пикета в поддержку Навального, закончившегося задержаниями, приговорили к 20 часам обязательных работ (ФОТО, ВИДЕО). / Игорь Холманских подарил Эдуарду Росселю на юбилей северного оленя (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»