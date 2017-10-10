Вторник, 10 октября 2017, 09:19 мск

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Начинающий водитель на Daewoo Nexia опрокинул «газель», три человека в больнице (ФОТО)

Начинающий водитель на Daewoo Nexia опрокинул «газель», три человека в больнице (ФОТО)

В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта Daewoo Nexia на встречной полосе въехал в «газель». Пострадали водитель легковушки и два пассажира ГАЗ, все они доставлены в больницу. Стаж вождения молодого человека на Daewoo Nexia составлял всего 13 дней.

Новый День: Начинающий водитель на Daewoo Nexia опрокинул ''газель'', три человека в больнице (ФОТО)

Как сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу, авария произошла накануне в 23:20 на 15 километре дублера Сибирского тракта. 24-летний водитель DaewooNexia, стаж вождения которого всего 2 недели, двигался со стороны Компрессорного, выехал на встречку и врезался в «газель», которая от удара опрокинулась на бок.

Новый День: Начинающий водитель на Daewoo Nexia опрокинул ''газель'', три человека в больнице (ФОТО)

В аварии пострадал водитель Daewoo Nexia и два пассажира автомашины «ГАЗ 322132». Все они доставлены в больницу №36.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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