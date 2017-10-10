В Кольцово из-за тумана были задержаны четыре рейса

В аэропорту Кольцово из-за утреннего тумана сегодня были задержаны четыре рейса. Так, с опозданием в Екатеринбург прибыли самолеты из Стамбула, Москвы, Тюмени. Также, по информации онлайн-табло, были задержаны некоторые вылеты, например, в Прагу, но это не связано с метеоусловиями.
«Сегодня туман в Екатеринбурге стал причиной позднего прибытия в аэропорт четырех рейсов. Рейсы на вылет аэропорт отправлял в штатном режиме», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Кольцово.
Все задержки были незначительными.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 10.10.17
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