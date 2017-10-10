Гордума Екатеринбурга отказалась передать губернатору мнение горожан о храме-на-воде

Депутаты городской думы Екатеринбурга проголосовали против внесения в повестку вопроса об обращении к губернатору Евгению Куйвашеву по вопросу строительства храма святой Екатерины в акватории Городского пруда.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с предложением донести до губернатора мнение горожан выступил депутат Илья Лобов. Он пояснил, что к нему и его коллегам, депутатам Головину и Киселеву, обратились общественники, собравшие 770 подписей горожан против строительства храма-на-воде. Депутат подготовил проект обращения к губернатору, в котором говорится о ценности Городского пруда как объекта городской среды и предлагается подобрать для строительства храма святой Екатерины другое место.

Председатель думы Евгений Ройзман поставил вопрос на голосование, но народные избранники его отклонили, таким образом, никакого обращения от гордумы к губернатору направлено не будет. Вице-спикер Виктор Тестов предложил вместо обращения к губернатору провести в гордуме информационный час с архитекторами и представителями епархии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.10.17

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