В центре Екатеринбурга отменят железнодорожную станцию

В Екатеринбурге временно закрывают железнодорожную станцию на улице Восточной. Из-за ремонта путей поезда не будут останавливаться на «Первомайской», до нее можно будет добраться на автобусе от станции «Шарташ».

Как сообщили в пресс-службе СПК, в связи с путевыми ремонтными работами с 17 по 21 октября отменяется остановка «Первомайская» для следующих поездов:

№ 6617 Каменск-Уральский – Екатеринбург;

№ 6708/6707 Кунара – Богданович – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6771 Егоршино – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6760/6759 Асбест – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 7205 Керамик – Екатеринбург-Сортировочный;

№ 6037 Аэропорт – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 7207 Керамик – Екатеринбург-Сортировочный;

№ 7251 Камышлов – Богданович – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6775 Егоршино – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6643 Верхний Уфалей – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 7085 Каменск-Уральский – Екатеринбург;

№ 6763 Баженово – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 7209 Керамик – Екатеринбург-Сортировочный;

№ 6783 Егоршино – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6607 Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6461 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил;

№ 6703 Ощепково – Богданович – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 7213 Керамик – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6611 Каменск-Уральский – Екатеринбург;

№ 6715 Богданович – Екатеринбург-Пассажирский.

С 17 по 20 октября отменяется остановка «Первомайская» для следующих поездов:

№ 7203 Сысерть – Екатеринбург-Сортировочный;

№ 7211 Керамик – Екатеринбург-Сортировочный.

В СПК отметили, что железнодорожники организуют подвоз пассажиров к станции «Первомайской» от станции «Шарташ» на автобусах. Проезд на них будет бесплатный при наличии билета на пригородный поезд.

Добавим, «Первомайская» – довольно востребованная станция в центре Екатеринбурга и крупный пересадочный узел, так как находится около автостанции, с которой уходят пригородные автобусы.

Екатеринбург, служба информации

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