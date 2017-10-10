В центре Екатеринбурга отменят железнодорожную станцию

В Екатеринбурге временно закрывают железнодорожную станцию на улице Восточной. Из-за ремонта путей поезда не будут останавливаться на «Первомайской», до нее можно будет добраться на автобусе от станции «Шарташ».
Как сообщили в пресс-службе СПК, в связи с путевыми ремонтными работами с 17 по 21 октября отменяется остановка «Первомайская» для следующих поездов:
№ 6617 Каменск-Уральский – Екатеринбург;
№ 6708/6707 Кунара – Богданович – Екатеринбург-Пассажирский;
№ 6771 Егоршино – Екатеринбург-Пассажирский;
№ 6760/6759 Асбест – Екатеринбург-Пассажирский;
№ 7205 Керамик – Екатеринбург-Сортировочный;
№ 6037 Аэропорт – Екатеринбург-Пассажирский;
№ 7207 Керамик – Екатеринбург-Сортировочный;
№ 7251 Камышлов – Богданович – Екатеринбург-Пассажирский;
№ 6775 Егоршино – Екатеринбург-Пассажирский;
№ 6643 Верхний Уфалей – Екатеринбург-Пассажирский;
№ 7085 Каменск-Уральский – Екатеринбург;
№ 6763 Баженово – Екатеринбург-Пассажирский;
№ 7209 Керамик – Екатеринбург-Сортировочный;
№ 6783 Егоршино – Екатеринбург-Пассажирский;
№ 6607 Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пассажирский;
№ 6461 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил;
№ 6703 Ощепково – Богданович – Екатеринбург-Пассажирский;
№ 7213 Керамик – Екатеринбург-Пассажирский;
№ 6611 Каменск-Уральский – Екатеринбург;
№ 6715 Богданович – Екатеринбург-Пассажирский.
С 17 по 20 октября отменяется остановка «Первомайская» для следующих поездов:
№ 7203 Сысерть – Екатеринбург-Сортировочный;
№ 7211 Керамик – Екатеринбург-Сортировочный.
В СПК отметили, что железнодорожники организуют подвоз пассажиров к станции «Первомайской» от станции «Шарташ» на автобусах. Проезд на них будет бесплатный при наличии билета на пригородный поезд.
Добавим, «Первомайская» – довольно востребованная станция в центре Екатеринбурга и крупный пересадочный узел, так как находится около автостанции, с которой уходят пригородные автобусы.
Екатеринбург, служба информации
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