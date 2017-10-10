После отчета минЖКХ о полном включении тепла прокуратура заявила о замерзающем поселке

В Ачитском районе Свердловской области до вмешательства прокуратуры замерзали дома в поселке Уфимском. Добиться подачи тепла удалось только по решению суда. Примечательно, что накануне региональное министерство ЖКХ отчиталось о полном подключении отопления в области.

Жители двух многоквартирников в поселке Уфимском стали заложниками конфликта между муниципальной властью и частной компанией. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что данные дома отапливаются от электрокотельной, собственником которой является частная организация, осуществляющая перевозки железнодорожным транспортом. Указанная организация также эксплуатирует тепловые сети, проходящие от здания котельной до многоквартирных домов. С жителями многоквартирных домов заключены договоры на отпуск и потребление тепловой энергии. Причиной незапуска котельной послужило непринятие руководством частной организации и администрацией Ачитского городского округа должных мер по передаче котельной и тепловых сетей в муниципальную собственность», – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Сотрудники надзорного ведомства направили в суд исковое заявление об обязании эксплуатирующей организации обеспечить теплоснабжение домов, причем сделать это в максимально быстрые сроки, учитывая, что на Урале к этому времени похолодало, уже прошли снегопады. Суд требование удовлетворил, эксплуатирующая организация запустила котельную и приступила к теплоснабжению многоквартирных домов.

Добавим, накануне областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов доложил губернатору, что полностью тепло подано в дома и социально значимые учреждения в 93 муниципалитетах Среднего Урала – всего в регионе 94 муниципалитета. Вмешательство властей, как отметили в департаменте информполитики, потребовалось только в Невьянске, где из-за ремонтных работ на теплотрассе по улице Чапаева без тепла остается ряд потребителей.

Ачитский район, служба информации

Ачитский район. Другие новости 10.10.17

Студентов медуниверситета выселят из общаги ради волонтеров ЧМ-2018?. / В центре Екатеринбурга отменят железнодорожную станцию. / Гордума Екатеринбурга отказалась передать губернатору мнение горожан о храме-на-воде. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»