Загранпаспорта на Крылова, 2, оформлять больше не будут – подразделение переехало на Ботанику

Подразделение по вопросам миграции регионального ГУ МВД, которое занималось в том числе оформлением загранпаспортов, переезжает на Ботанику. В связи с этим в ближайшую неделю документы в Екатеринбурге принимать не будут. По новому адресу подразделение заработает только с 18 октября.

Подразделение по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области, которому были переданы функции ранее существовавшего УФМС, переезжает с Крылова, 2. Как сообщил РИА «Новый День» руководитель пресс-службы главка Валерий Горелых, со следующей недели прием заявлений на загранпаспорт и выдача готовых документов будет осуществляться на Крестинского, 61.

На время переезда приостановлен прием документов. На Крылова, 2, на этой неделе можно только забрать готовые паспорта. Работать специалисты будут 10 и 13 октября с 9 до 13 часов, 11 октября – с 9 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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