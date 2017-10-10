Махали кулаками и царапались: в Екатеринбурге мать и сына осудят за драку с полицией

В Екатеринбурге реальные сроки получили мать и сын, которые пьяными устроили драку с полицейскими. Молодой человек отправится в колонию на 6 месяцев, женщина, защищавшая сына кулаками, – на 3 месяца.

По данным следствия, драка произошла еще в 2016 году. 19-летний сын и 38-летняя мать выпивали в своей квартире и вели себя шумно. Соседи вызвали полицию, и прибывшие на место сотрудники ППС потребовали от молодого человека проехать в отдел полиции для составления протокола об административном нарушении. Но пьяный парень набросился на полицейских с кулаками.

Чтобы усмирить молодого дебошира, полицейские применили силу. Однако мать, желая помочь 19-летнему сыну, тоже набросилась на сотрудников ППС.

«Одному из полицейских причинила несколько ударов по лицу, а также порвала на нем форменное обмундирование, поцарапав ногтями область шеи и грудной клетки, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области. – Сразу после этого женщина покинула место происшествия, и с этого момента она стала скрываться от правоохранительных органов вплоть до лета 2017 года».

В ходе следствия выяснилось, что молодой человек в 2016 году уже был осужден за два эпизода применения насилия в отношении представителей власти. В итоге суд признал мужчину виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», его мать – в совершении одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. Молодого человека приговорили к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, его мать – к 3 месяцам колонии-поселения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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