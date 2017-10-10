Ройзман не хочет просить денег на метро у Куйвашева

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не согласен с сенатором Эдуардом Росселем и депутатом Андреем Альшевских в том, что область должна выделить Екатеринбургу субсидию на проектирование второй ветки метро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом Ройзман заявил сегодня журналистам после очередного заседания городской думы. Дело в том, что утром депутат Госдумы Андрей Альшевских разослал коллегам из гордумы обращения с просьбой поддержать идею о выделении городу денег на проектирование метро из областного бюджета. По мнению Ройзмана, такое обращение к губернатору нецелесообразно. Он заявил, что Альшевских вышел на федеральный уровень, и вполне может предложить внести расходы на этот проект в федеральный бюджет, а не писать депутатам Екатеринбурга.

Проблема, по его словам, вообще не в том, откуда взять деньги на строительство метро, а в том, как их потом возвращать инвесторам. Причем потенциальные партнеры уже есть: китайцы готовы вложиться государственными деньгами, а итальянцы – технологиями. Но неизвестно, как потом с ними рассчитываться. «Мы не можем вгонять город в долги, которые придется платить нашим детям», – заявил Ройзман.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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