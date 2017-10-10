В Екатеринбурге эвакуировали УрГЭУ

В Екатеринбурге эвакуировали экономический университет. По информации очевидцев, студентов и преподавателей попросили покинуть здание из-за бесхозного пакета.

Об эвакуации вуза корреспонденту РИА «Новый День» рассказал очевидец. Все произошло около часа назад. По словам собеседника агентства, эвакуация началась из-за забытого кем-то пакета. В эти минуты учащиеся и преподаватели уже возвращаются обратно.

Как прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, это были плановые учения. Полковник попросил горожан не волноваться, ничего криминального в этом районе не происходит.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.10.17

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