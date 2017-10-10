На Урале у пожилых людей стали чаще находить психические расстройства

В Свердловской области стали регистрировать больше психических расстройств у пожилых людей. Речь о сосудистой деменции и болезни Альцгеймера. «За пять лет число случаев выросло в два раза. Потому что население стало понимать, что надо обращать внимание на своих пожилых родственников, что, возможно, это не старичок вредный и не характер у него плохой, а это психическое заболевание может быть», – рассказал сегодня главный психиатр региона Олег Сердюк.

Также он напомнил, что, напротив, вредная старушка из соседней квартиры – не всегда страдает психическими расстройствами, и по звонку жильцов близлежащих квартир ее на принудительное лечение не отправить.

«Ситуация с принудительным лечением очень сложная. Когда рядом с вами находится такой человек, вам нужно проинформировать полицию и психиатрическую службу, которая занимается вашим районом. И уже совместно они должны сработать. Необходима объективная информация. По закону у нас максимальная презумпция невиновности, и просто так прийти по звонку соседки психиатр не может. Кстати, и правонарушений среди психически больных куда меньше, чем среди психических здоровых. Просто первые заметнее», – добавил Сердюк.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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