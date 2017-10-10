Половине жителей Свердловской области нужна помощь в области душевных расстройств

Сегодня, 10 октября, отмечается День психического здоровья. Жители Свердловской области могут принимать поздравления с этим праздником – в целом в регионе, по оценке специалистов, ситуация с душевным здоровьем населения стабильная. «Мы регистрируем некоторое увеличение [расстройств] среди детей и подростков, что связно с углубленной диспансеризацией. В остальном ситуация стабильна. В том числе по суицидальной активности», – сказал главный психиатр Свердловской области Олег Сердюк.

Его слова подтвердил и главный психотерапевт региона Михаил Перцель. «Ситуация по суицидам – важный маркирующий фактор. В 2016 году мы регистрировали 16 суицидов на 100 тысяч населения. При этом ВОЗ считает критической цифру в 20 на 100 тысяч. То есть мы от этого показателя ушли. И продолжаем фиксировать снижение статистики по попыткам суицидов, зарегистрированных сотрудниками скорой помощи. В том числе – среди подростков», – добавил он.

По словам Олега Сердюка, подростки совершали до 300-350 попыток суицидов в год (на 100 тысяч населения), у взрослых этот показатель выше – до 4000 тысяч попыток. «Поэтому мы расширяем нашу работу по профилактике самоубийств. Например, с детскими суицидами система построена так: при получении информации о попытке суицида или же о завершенном суициде, психиатрическая служба выходит и работает с семьей и с самим ребенком. С помощью опросника определяется путь помощи. И сейчас у [исполняющего обязанности] министра [здравоохранения Свердловской области Игоря Трофимова] находится на подписи приказ, чтобы мы так же работали и с каждой взрослой попыткой. Так мы рассчитываем снизить возможное количество и незавершенных суицидов. Ведь люди, решающиеся на такой шаг, чаще всего не являются хроническими психическими больными», – сказал главный психиатр региона. Он добавил, что, скорее всего, работа начнется в ноябре-декабре этого года.

В целом под наблюдением психиатров в Свердловской области находятся чуть больше 100 тысяч человек. У психотерапевтов и психологов работы чуть больше. По словам Миахила Перцеля, так или иначе как минимум в психологической помощи нуждаются до 40-50% населения. «Но надо помнить, что пограничные психические расстройства потому так и названы, что находятся на границе между здоровьем и патологией», – подчеркнул он.

Впрочем, по словам его коллеги Олега Сердюка, помочь многим, кто чувствует снижение настроения, может не только врач, но и, например, смена обстановки, отпуск, сочувствие тех, кто находится рядом. Если это не помогает, тогда стоит поискать врача. По просьбе журналистов он сформулировал, когда не стоит откладывать визит к специалисту: во-первых, это галлюцинации, во-вторых, желание совершить суицид.

Что касается пресловутой осенней хандры и осенней депрессии, то главный психотерапевт области однозначно заявил, что в большинстве случаев – это просто стереотип, навязанный обществу. «Сведения об осенней хандре сильно преувеличены. Многие не знают, что надо хандрить осенью, пока им об этом не скажут. Хотя изменение солнечной активности, температурного режима, особенно для людей, которые фоточувствительны, действительно может быть заметным. Но тогда надо начать с факторов здорового образа жизни – правильного питания, режима дня, физической активности, которая общепризнанна специалистами антидепрессивным фактором», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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