На Днях Эрмитажа зрителей погрузят в виртуальную реальность

В Екатеринбурге 14 октября начнутся Дни Эрмитажа, главным событием которых станет выставка одной картины – «Портрета императрицы Марии Фёдоровны» Крамского. Также на выставке будет работать кинотеатр виртуальной реальности, где можно будет побродить по одному из залов Эрмитажа, не выезжая в Петербург.

Дни Эрмитажа пройдут в Екатеринбургском музее изобразительных искусств с 14 по 20 октября. В этом году формально проект будет посвящен императрице Марии Федоровне. Именно ее портрет авторства Ивана Крамского (1881 год) привезут в Екатеринбург всего на неделю и выставят в зале ЕМИИ.

«Популярный формат «выставки одной картины» позволяет зрителю сосредоточиться на художественных достоинствах эрмитажного полотна – одного из лучших портретов в творчестве Крамского», – пояснили в пресс-службе музея.

Для погружения в эпоху с 14 по 20 октября в дневное и в вечернее время пройдет эрмитажный лекторий «Искусство времени правления Александра III и Марии Федоровны в собраниях Эрмитажа». Специалисты Эрмитажа познакомят зрителей с историей царствования, жизнью и вкусами императорской фамилии, ее коллекционерской деятельностью и поддержкой культурных инициатив последней трети XIX века.

Тех, кто больше любит современные технологии, музейщики ждут в кинозале виртуальной реальности. Там покажут 19-минутный фильм «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским». Лучше заранее записаться по телефону – количество мест ограничено и они быстро бронируютсяю

Также в ЕМИИ представят пилотный проект – «Зал Юпитера», разработанный Центром виртуальной реальности. Это цифровая копия Зала Юпитера в Государственном Эрмитаже. Проект не имеет аналогов в мировой музейной практике.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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