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Бурков может сдать мандат депутата Госдумы уже завтра

Бурков может сдать мандат депутата Госдумы уже завтра

Депутатские полномочия Александра Буркова могут быть прекращены уже завтра.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Альшевских, ближайшее заседание комитета назначено на сегодня, на 15:00. «Если заявление от Александра Буркова уже поступило, то оно будет рассмотрено, и тогда, вероятно, вопрос будет вынесен на завтрашнее заседание Государственной думы», – рассказал он.

После этого будет решаться вопрос о том, кто займет место Буркова в Госдуме. Это должен быть один из тех, кто идет следом за ним в партийном списке: академик Валерий Черешнев, депутаты заксо Андрей Жуковский и Дмитрий Ионин, или же Дмитрий Зобнин, Игорь Данилов и Анастасия Павлюченкова.

Напомним, вчера стало известно о том, что президент Владимир Путин назначил Александра Буркова исполняющим обязанности губернатора Омской области. По сообщению местного портала «СуперОмск», Бурков прибудет в регион завтра, 11 октября, а уже 26 октября обратится к региональному заксобранию с бюджетным посланием.

Екатеринбург, Москва, Омск, Евгения Вирачева

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