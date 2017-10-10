Бурков может сдать мандат депутата Госдумы уже завтра

Депутатские полномочия Александра Буркова могут быть прекращены уже завтра.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Альшевских, ближайшее заседание комитета назначено на сегодня, на 15:00. «Если заявление от Александра Буркова уже поступило, то оно будет рассмотрено, и тогда, вероятно, вопрос будет вынесен на завтрашнее заседание Государственной думы», – рассказал он.

После этого будет решаться вопрос о том, кто займет место Буркова в Госдуме. Это должен быть один из тех, кто идет следом за ним в партийном списке: академик Валерий Черешнев, депутаты заксо Андрей Жуковский и Дмитрий Ионин, или же Дмитрий Зобнин, Игорь Данилов и Анастасия Павлюченкова.

Напомним, вчера стало известно о том, что президент Владимир Путин назначил Александра Буркова исполняющим обязанности губернатора Омской области. По сообщению местного портала «СуперОмск», Бурков прибудет в регион завтра, 11 октября, а уже 26 октября обратится к региональному заксобранию с бюджетным посланием.

Екатеринбург, Москва, Омск, Евгения Вирачева

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