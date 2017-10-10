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В Екатеринбурге эвакуировали еще один вуз – УрГУПС

В Екатеринбурге эвакуировали еще один вуз – УрГУПС

В Екатеринбурге продолжаются эвакуации. Только что «Новому Дню» сообщили, что на улицу выставили всех сотрудников и студентов УрГУПСа. Работники вуза предполагают, что тревога могла быть учебной, поскольку на свежем воздухе их продержали относительно недолго – около 30-40 минут. Проверить реальное сообщение за это время, скорее всего, не успели бы, слишком много помещений. Напомним, сегодня также по учебной тревоге на улицу выводили работников и студентов УрГЭУ-СИНХа и сотрудников одного из зданий «Газпром трансгаз Екатеринбург» на улице Клары Цеткин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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