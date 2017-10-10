В Екатеринбурге банкротят Уральский финансово-юридический институт, лишенный аккредитации

В Екатеринбурге подан иск о банкротстве Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ), который находится на улице Карла Либкнехта. Соответствующая документация появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. В прошлом году вуз был лишен государственной аккредитации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из материалов дела следует, что заявление подано юридической компанией «Уральский правовой дом», с которой ранее у вуза был заключен договор. В документах указано, что долг учебного заведения перед коммерческой структурой составляет чуть больше 1 миллиона рублей.

Судя по всему, «Уральский правовой дом» оказывал вузу юридические услуги, когда начались споры о принадлежности здания УрФЮИ. Известно, что учебное заведение было создано в 90-е годы Владиславом Назаровым и Анжеликой Виноградовой. Конфликт между ними вылился в целую серию судебных разбирательств. В настоящее время правом владения зданием обладает Назаров. Вместе с тем летом прошлого года УрФЮИ был лишен государственной аккредитации. Это решение Рособранадзора сейчас оспаривается в суде.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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