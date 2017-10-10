На Среднем Урале вынесен приговор офицерам, устроившим распродажу казенной военной одежды

В Свердловской области вынесен приговор начальнику продовольственной и вещевой службы одной из войсковых частей Дмитрию Савину и начальнику вещевого склада этой же части Денису Антонову, которые наладили продажу казенной военной одежды.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе Управления ФСБ по Центральному военному округу, предысторией уголовного дела стала комплексная проверка войскового склада. В ходе контрольных мероприятий была выявлена недостача предметов военной одежды на сумму около 1,2 миллиона рублей, которую Савин обязан был погасить в кассу. Однако отдать «должок» он решил своеобразным способом. «Савин, убывая службы, по договоренности с Антоновым оставлял ему ключи от вещевого хранилища. Тот, в свою очередь, похищал со склада личное и инвентарное вещевое имущество, грузил его в свой личный автомобиль и вывозил за территорию части для продажи сторонним лицам. Полученными деньгами Антонов и Савин распоряжались по своему усмотрению», – говорят в ведомстве.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд признал предприимчивых офицеров виновными в растрате. Антонову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, Савину – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. При этом судом удовлетворен гражданский иск Минобороны РФ о возмещении осужденными ущерба в размере 558 416 рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.10.17

Почти половина площадей первого уральского аутлета забронированы брендами (ФОТО). / Слух дня: Отдал ли Бурков долг за выборы?. / В Екатеринбурге банкротят Уральский финансово-юридический институт, лишенный аккредитации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»