В Нижнем Тагиле ищут мужчину, избившего подростка

В Нижнем Тагиле около торгового центра избили подростка. Полицейские опубликовали снимок мужчины, который может быть к этому причастен.

О ЧП в соцсетях сообщила жительница Нижнего Тагила Наталья Кондрашова. «Помогите найти двух ублюдков,избивших ребёнка 12 лет,который находится сейчас в Екатеринбурге после сложнейшей операции,ещё предстоит одна!!! Это произошло 02.10.17 приблизительно около 18.00 до 19:00 в районе Гороскопа по ул.Юности,один был высокий в синей куртке,может кто то проезжал мимо и есть запись с видео регистратора??? Потерпевший мальчик обращался к мужчине на авто,тот якобы их сфотографировал,говорил с патрульными,,,а в ответ тишина!!! Помогите пожалуйста,отзовитесь!!!", – написала обеспокоенная женщина (орфография, пунктуация авторские).

В пресс-службе УМВД по Нижнему Тагилу рассказали, что 2 октября на самом деле в полицию поступило заявление об избиении ребенка – об этом сообщили медики. Со слов подростка, неизвестный, находясь возле дома № 14а на улице Юности, нанес ему множественные удары. Возбуждено уголовное дело по ч 1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«По подозрению в совершении данного преступления разыскивается: мужчина на вид 25-30 лет, ростом 170-175 см, среднего телосложения. Был одет в болоньевую куртку синего цвета с капюшоном, брюки черного цвета, кофта в бело-черную полоску», – отметили в полиции. Стражи порядка просят очевидцев происшествия сообщать информацию в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 8(3435) 97-68-02.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 10.10.17

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