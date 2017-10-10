В Екатеринбурге водители такси устроили тест-драйв мобильной связи

Качество мобильной связи в Екатеринбурге теперь помогают контролировать таксисты. В автомобилях сервиса заказа такси «Максим» инженеры «Мегафона» установили мобильные измерительные устройства для замера качества сигнала. Они автоматически совершают звонки, выходят в интернет, проверяют загрузку видео и web-страниц по маршруту такси. Информация поступает на сервер специалистам «Мегафона».

За 100 дней тест-драйва связисты получили более 1 млн замеров уровня сигнала, свыше 15 тысяч голосовых вызовов, 13 тысяч тестов скорости передачи данных и загрузки видео, более 40 тысяч тестов открытия интернет-страниц. Улицы Щорса, Альпинистов, Краснолесья, Комсомольская, Космонавтов, Щербакова, Луначарского – далеко не полный перечень адресов, где связисты уже провели оптимизацию сети.

«Водители такси за день успевают побывать практически во всех районах города. Благодаря им нам удалось не только оценить общую картину качества услуг со стороны пользователя, но и обнаружить локальные трудности в работе сети, и главное – максимально быстро устранить их. Качество связи улучшено в Ботаническом районе, около «Дирижабля», на улице Шевченко – возле ЖК «Бажовский», на Кольцовском тракте. Мы продолжим реализовывать проект не только в Екатеринбурге, но и в других городах Урала», – отметил Антон Щербаков, директор по инфраструктуре «Мегафона» на Урале.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.10.17

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