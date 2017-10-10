На Урале уничтожили 350 кило груш из враждебной Германии (ФОТО)

Таможенники и специалисты Роспотребнадзора засекли на территории Свердловской области фрукты и овощи сомнительного происхождения. Около восьми тонн товаров, привезенных из Китая, отправили обратно. А груши, оказавшиеся в немецких ящиках, уничтожили на полигоне.

Плодовоовощную продукцию, которую вредно употреблять россиянам, обнаружили в ходе очередного рейда сотрудники Екатеринбургской таможни и специалистами Управления Россельхознадзора по Свердловской области. Некое ООО «Ц» ввезло на территорию Урала товары из Республики Казахстан – мандарины, киви, перец. Товар ввезли с нарушениями – фрукты и овощи не прошли государственный фитосанитарный контроль на российско-казахстанской границе, а происхождение груза вызвало сомнение: копии фитосанитарных сертификатов Китая не были заверены; а на таможенной декларации, выданной в Казахстане, стояла отметка об ограничении по пользованию и распоряжению товаром. А кроме того, специалисты в ходе осмотра продукции нашли неопознанные груши общим весом 360 килограммов. На них документов не было.

«Как известно, такие продукты питания из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам представляют серьезную угрозу здоровью потребителей. Помимо отсутствия документов, клеймо на деревянной паллете, где находились ящики с грушами, свидетельствовало о том, что она изготовлена и промаркирована в Германии. А поскольку эта страна, как известно, поддержала антироссийские санкции, то в отношении ввозимой из неё сельскохозяйственной продукции действуют особые экономические меры», – рассказали в пресс-службе екатеринбургской таможни.

В итоге было принято решение. 360 кило груш уничтожили на Верх-Нейвинском полигоне твердых бытовых отходов. А остальной товар, ввезенный с нарушениями российского законодательства, – около 0,5 тонны мандаринов, 3 тонн перца и более 4 тонн киви, – отправили обратно в Казахстан.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.10.17

В Екатеринбурге водители такси устроили тест-драйв мобильной связи. / Путина будут выбирать «советом старейшин». / Банки откроют данные о тратах клиентов ради новой системы оценки кредитоспособности – среди них один уральский. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»