В Ельцин-центре пройдет Школа общественных защитников

В Екатеринбурге пройдет Школа общественных защитников: дилетантов будут учить правильному обращению с полицией при задержании, необходимым законам и навыкам в написании жалоб на нарушение прав.

Как предает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие устраивает правозащитная организация «Русь сидящая» Ольги Романовой после серии задержании на митингах в поддержку Алексея Навального. Мастер-классы будут длиться три дня, с 21 по 23 октября. «Наши адвокаты и эксперты три дня с 10:00 до 20:00 будут бесплатно рассказывать о том, что делать, если вас задержали на митинге, если звонят в дверь и говорят: «Откройте, полиция», если приглашают «просто поговорить», если ваш близкий человек попал в тюрьму и о многих других важных вещах», – поясняют организаторы.

«Школа общественного защитника – проект для тех, кто хочет знать о своих правах и учиться защищать себя и своих близких в судах по уголовным и административным делам, а также от незаконных действий сотрудников правоохранительных органов», – заявили в «Руси сидящей».

Вход свободный при регистрации, которую нужно пройти заранее на сайте правозащитной организации.

Екатеринбург, Максим Бородин

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