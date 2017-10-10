В Екатеринбурге будут судить владельца автосалона, похищавшего деньги клиентов

В Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Санкт-Петербурга, который под видом представителя автосалона продавал поддержанные машины уральцев, а деньги с реализации присваивал себе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. По версии следствия, с октября по ноябрь 2016 года обвиняемый в сговоре со своим земляком – также жителем Санкт-Петербурга – решил организовать мошенническую схему.

Сообщники арендовали в Екатеринбурге помещение на имя организации Autoreal (ООО «Ново-Холдинг»). Под этой торговой маркой они размещали в СМИ информацию об оказании услуг по продаже автомобилей. В действительности же обвиняемые после реализации чужих автомобилей присваивали деньги.

В частности, один из потерпевших передал для реализации автомобиль Honda Civic 2009 года выпуска стоимостью 490 тыс. рублей, другой потерпевший передал обвиняемому свой автомобиль Nissan Note 2007 года выпуска стоимостью 385 тыс. рублей. Получив машины от владельцев, обвиняемые продали их по ценам ниже рыночных, а деньги присвоили. В общей сложности потерпевшим причинен ущерб на сумму более 1,1 млн рублей. В прокуратуре уточняют, что земляк обвиняемого сбежал, его уголовное дело выделено в отдельное производство.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.10.17

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