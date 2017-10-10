В Ирбите местный житель пытался украсть трактор, чтобы уехать домой

В Ирбите мужчина пытался похитить трактор. Как сообщили РИА «Новый День» в УГБДД по Свердловской области, в дежурную часть МО МВД России «Ирбитский» позвонила женщина, проживающая в поселке Лесном Ирбитского района, и сообщила, что неизвестный гражданин пытается угнать трактор, принадлежащий ее мужу.

К месту выдвинулся экипаж ДПС. Сотрудники полиции остановили трактор на улице Привольной. За рулем сельскохозяйственной техники оказался 45-летний мужчина, нигде не работающий, житель поселка Спутник Ирбитского района.

Полицейские установили, что мужчина распивал спиртные напитки у своих знакомых в поселке Лесном, после чего решил добраться домой, для чего необходимо было преодолеть 10 км.

Идя по улице, во дворе одного из домов мужчина увидел трактор МТЗ-82 и решил на нем доехать до ближайшей автобусной остановки. Завел технику и даже попытался выехать через земельные участки, прилегающие к домам, но здесь он был задержан сотрудниками ГИБДД.

Так как у мужчины имелись явные признаки опьянения, было проведено освидетельствование, результат которого оказался положительным. Ко всему прочему было установлено, что данный гражданин водительского удостоверения не имеет, а у удостоверения тракториста-машиниста закончился срок действия.

Сотрудниками ГИБДД в отношении мужчины был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. За нарушение ПДД водителю грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере тридцати тысяч рублей.

45-летний мужчина был доставлен в МО МВД России «Ирбитский», а по факту попытки кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.

Ирбит, Максим Бородин

Ирбит. Другие новости 10.10.17

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