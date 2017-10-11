Свердловская область приближается к демографической яме: рождаемость резко упала

В Свердловской области в этом году родилось на 4000 человек меньше, чем за тот же период прошлого года. Естественная убыль населения составила 3210 человек.

Такие данные приводит Свердловскстат. Всего с января по август в регионе родилось 36 тысяч человек (в прошлом году – более 40 тысяч). Смертность, по данным статистики, осталась примерно на уровне прошлого года: зарегистрировано более 39 тысяч умерших (в прошлом году – более 40 тысяч). Общая убыль населения – 3210 человек.

Зато выросло количество браков: в этом году поженились 22 245 пар, в прошлом – 21 606. Число разводов осталось примерно одинаковым: чуть более 13 тысяч.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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