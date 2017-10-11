В Верхотурье в ночном пожаре пострадали двое детей

Сегодня ночью в Верхотурье сгорела крыша двухквартирного дома. Из одной из горящих квартир спасатели эвакуировали троих человек. Один взрослый и двое детей доставлены в больницу.

Как передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о пожаре в доме на улице Малышева в Верхотурье поступило в 00:37. На площади 72 кв. м сгорела кровля частного 2-квартирного жилого дома. В горящей квартире пожарными были обнаружены трое пострадавших, в том числе двое детей. Всех троих эвакуировали через окно и передали медикам для оказания помощи.

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава. В 00:48 огонь был локализован. К трем часам ночи пожарные закончили разбор сгоревших конструкций.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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