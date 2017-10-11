В Екатеринбурге отправили за решетку мужчину, который выбросил свою мать из окна

В Екатеринбурге к 11 годам колонии приговорили мужчину, который убил собственную мать. Преступник вины не признал, сославшись на несчастный случай.

Трагедия произошла в декабре прошлого года на Сортировке. Проживающий там Павел Рожин поругался со своей матерью и в ходе бытового конфликта вытолкнул женщину из открытого окна квартиры на 7 этаже. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Ее сын, высунувшись из окна, попытался разогнать очевидцев преступления.

Подсудимый свою вину в преступлении не признал, пояснив, что произошел несчастный случай. Его вину удалось доказать в том числе с помощью свидетельств очевидцев падения женщины. Рожина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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