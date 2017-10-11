На Урале директор убыточного МУПа потратил деньги предприятия на ремонт своей квартиры

В Нижних Сергах перед судом предстанет директор муниципального унитарного предприятия, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями. Мужчина потратил средства МУПа на ремонт своей квартиры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на скамье подсудимых окажется руководитель МУП «Тепловые сети Верхние Серги». По версии следствия, 18 января 2017 года он дал устное указание главному бухгалтеру перечислить со счета предприятия на его зарплатную карту 400 тысяч рублей, указав основание – «договор займа». Перевод денежных средств на личный счет директора был осуществлен в два этапа – 18 января в сумме 100 тыс. рублей и 23 января в сумме 300 тыс. рублей.

«Эти деньги обвиняемый потратил на ремонт своей квартиры. При этом директор МУПа знал, что предприятие имеет кредиторскую задолженность пред поставщиками в размере более 19 млн рублей, а также то, что убытки предприятия составляли 202 тыс. рублей», – сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры. Летом 2017 года к кредиторской задолженности добавился еще солидный долг по заработной плате.

В надзорном ведомстве отмечают, что директор МУПа оформил договор займа, не получая на это необходимого согласия собственника – администрации городского поселения Верхние Серги. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, ущерб возместил полностью.

Уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд для рассмотрения по существу. Директору МУПА грозит до 4 лет лишения свободы.

Верхние Серги, служба новостей РИА «Новый День»

Верхние Серги. Другие новости 11.10.17

Причиной ночного пожара в Верхотурье стал поджог. Один ребенок и дедушка погибли. / В Екатеринбурге отправили за решетку мужчину, который выбросил свою мать из окна. / В екатеринбургской квартире из унитаза вылезла «тварь», шокировав семью (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»