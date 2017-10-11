Смог над Средним Уралом должен рассеяться к выходным

На Среднем Урале, после раннего снега, продолжает теплеть. Из-за практически безветренной погоды над областью держится смог, однако метеорологи пообещали, что уже через пару дней дышать станет легче.

«С 20 часов 9 октября до 20 часов 13 октября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – сообщили в ФГБУ УГМС.

Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни осень будет теплой. В целом по области до пятницы днем ожидается 6-11 градусов тепла. В Екатеринбурге завтра будет 9-11 градусов, в последний рабочий день похолодает на один градус. Осадков не ожидается.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.10.17

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