Площадь пожара 1000 «квадратов», идет эвакуация: в Сысерти горит цех по ремонту локомотивово (ФОТО)

В эти минуты силы и средства МЧС стянуты к цеху по ремонту локомотивов в Сысерти, где вспыхнул крупный пожар. Общая площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

Фото Эльзы Глебовой, сообщество «Подслушано Сысерть»

«Пожарные принимают все меры к локализации огня в неэксплуатируемом здании в Сысерти. Речь идет о цехе по ремонту локомотивов, расположенном на улице Челюскинцев. Из-за угрозы распространения огня из рядом расположенного административного здания проведена эвакуация людей. По имеющимся данным, на улицу выведено 40 человек. В тушении пожара задействованы 13 единиц пожарно-спасательной техники, 44 человека личного состава», – сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Фото Эльзы Глебовой, сообщество «Подслушано Сысерть»

В ведомстве добавили, что в ближайшее время появится более точная информация о происшествии.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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