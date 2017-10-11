Среда, 11 октября 2017, 11:39 мск

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В Пелыме двух рабочих завалило рухнувшим зданием клуба

В Пелыме двух рабочих завалило рухнувшим зданием клуба

В Пелыме при разборе конструкций старого клуба случилось ЧП. Балки рухнули на рабочих, мужчины находятся в больнице.

Сегодня около 9 часов утра в Пелыме обрушились конструкции старого неработающего клуба на улице Чапаева. В это время шли работы по демонтажу конструкций. Под обрушение попали двое рабочих, с травмами они госпитализированы.

«Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, регулирующего проведение работ при демонтаже зданий, а также законодательства об охране труда. Будет установлено, была ли соблюдена техника безопасности при проведении работ. Кроме того, будет запрошена информация из медицинских учреждений с целью установления тяжести полученных травм.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Уже известно, что клуб арендовали предприниматели под торговые площади, однако последние полгода здание не функционировало в связи с его ветхостью. Администрация, по предварительной информации, заключила контракт на проведение работ по демонтажу опасного здания. Индивидуальный предприниматель в рамках контракта нанял работников для выполнения работ по демонтажу.

Пелым, служба информации

Пелым. Другие новости 11.10.17

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