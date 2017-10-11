В Екатеринбурге напишут экономический «диктант»

Завтра днем жители Екатеринбурга смогут принять участие во Всероссийском экономическом диктанте. Об этом РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе УрГЭУ, где и пройдет акция.

Там рассказали, что участникам будет предложен тест, который должен показать, способен ли участник «диктанта» принимать экономически правильные решения. «Тема «Сильная экономика – процветающая Россия!» – добавили в вузе.

Мероприятие начнется в 10:00 12 октября. «Диктант» будут писать в главном корпусе вуза в аудиториях №№152 и 258.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.10.17

Следственный комитет снял обвинения с участников кровавой бойни в Цыганском поселке. / В Пелыме двух рабочих завалило рухнувшим зданием клуба. / Энергетики готовятся ликвидировать ЧС в условиях низких температур. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»