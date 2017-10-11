В Екатеринбурге задержаны экстремист и сутенерша, которых разыскивал Интерпол (ФОТО)

Оперативники свердловского НЦБ Интерпола, их коллеги из УФСБ и транспортной полиции задержали двух иностранцев, находившихся в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений. В отношении обоих разыскиваемых издано международное уведомление Интерпола «с красным углом».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в Екатеринбурге был задержан гражданин государства ближнего зарубежья 1998 года рождения, подозреваемый в участии в преступном сообществе экстремистской направленности. За подобное преступление у него на родине предусмотрена ответственность вплоть до 20 лет лишения свободы. Молодой человек прибыл в столицу Среднего Урала зимой 2017 года и работал поваром в заведении по продаже шаурмы.

Кроме того, двумя неделями ранее на станции Екатеринбург-Пассажирский сотрудники НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области задержали гражданку одной из среднеазиатских республик, 1984 года рождения, которую разыскивали правоохранительные органы Республики Грузия. Задержана женщина была сразу же после того, как сошла с поезда. По данным НЦБ Интерпола, проживая на территории Аджарского района в период с 2012 года по 2013 год, она обманом и угрозами заставляла приехавших землячек заниматься проституцией в гостиницах и ночных клубах Батуми, а их выручку забирала себе. В мае 2013 года она совершила более тяжкое преступление – организовала убийство женщины. Согласно УК Республики Грузия, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время оба разысканных свердловскими полицейскими иностранца находятся под стражей, надзорными органами проводится предэкстрадиционная проверка.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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