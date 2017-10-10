ПНТЗ продемонстрировал экологические проекты депутатам Первоуральской городской думы

На Первоуральском новотрубном заводе в рамках Года экологии прошла экскурсия для депутатов городской думы. Народные избранники посетили Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента, Образовательный центр Группы ЧТПЗ, а также блок очистных сооружений замкнутого оборотного цикла системы водоочистки цехов.

В 2017 году ПНТЗ реализовал ряд масштабных проектов, связанных с минимизацией нагрузки на экологию, усилением контроля уровня загрязнения атмосферы, благоустройством территории, восстановлением природных ресурсов. В частности, на заводе введено в эксплуатацию оборудование для исследований загрязняющих веществ, содержащихся в воде, почве и воздухе стоимостью более 10 млн рублей; в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента запущен пилотный проект по сортировке мусора; проведена масштабная акция по высадке 500 деревьев на улицах города Первоуральска; завершен ввод в эксплуатацию блока очистных сооружений замкнутого оборотного цикла, инвестиции в проект составили порядка 420 млн рублей.

«Первоуральский новотрубный завод уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды, уже сейчас мы подвергаем переработке 97% своих отходов, и только 3% отправляем на полигон для захоронения, – прокомментировал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов. – В ближайшее время ПНТЗ планирует реализовать ряд масштабных проектов, нацеленных на совершенствование природоохранной деятельности».

В 2017 году ПНТЗ вошел в список 100 лучших экологически ответственных организаций России. Также предприятие удостоено «Золотой ветви планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия».

Первоуральск, Служба информации

Первоуральск. Другие новости 10.10.17

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