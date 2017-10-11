Одна из крупнейших уральских торговых сетей выплатила рекордный долг по налогам

Крупный екатеринбургский ретейлер, по некоторым данным, сеть супермаркетов «Монетка», погасил задолженность по налогам в 28,5 миллионов рублей.

Как сообщили в УФССП по Свердловской области, судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Свердловской области взыскана многомиллионная задолженность по налогам с индивидуального предпринимателя. Взыскателем в данном исполнительном производстве выступило государство в лице Федеральной налоговой службы.

Должник накопил задолженность по налогообложению с прибыли своего бизнеса, однако отчислять положенные средства в доход государства не торопился. Надлежащим образом был уведомлен представитель должника о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об ответственности за неисполнение решения суда в добровольном порядке в отведенный законом срок.

Индивидуальный предприниматель поспешил погасить задолженность, дабы судебным приставом не был вынесен исполнительский сбор, увеличивающий задолженность почти на 200 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим взысканием, денежные средства были перечислены Инспекции Федеральной налоговой службы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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