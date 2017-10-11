«Мегафон.ТВ» покажет новые сериалы еще до выхода в телеэфир

Уральцы смогут увидеть новые серии «Бесстыдников» и «Ивановых-Ивановых» за неделю до эфира на телеканалах. Посмотреть их можно в любое время и любом месте со своего телефона или планшета. Также зрителям стали доступны новинка «Гоголь. Начало», популярные сериалы последних лет и хиты советского проката.

Как пояснили в пресс-службе оператора, это стало возможным благодаря партнерству «Мегафон.ТВ» и Start – нового видеосервиса сериалов и фильмов на русском языке, ориентированным и на ТВ, и на онлайн-аудиторию.

Подписчики нового пакета могут увидеть премьерные серии «Ивановы-Ивановы» за неделю до эфира на СТС, «Бесстыдников» – до эфира на НТВ. Всего зрителям доступно 45 киноэпопей. Также в этом году выйдут сериалы «Бывшие», «Лучше, чем люди», «Отель Элеон», «Вне Игры», «Фитнес» и «Лапси».

«Интернет-пользователи в любом месте и в любое время могут посмотреть фильм или сериал на смартфоне, ноутбуке или планшете. А сейчас они могут это сделать первыми, не дожидаясь начала трансляций на ТВ. Быстрый мобильный интернет до 300 Мбит/с поможет им сделать это с комфортом и без зависаний видео», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «Мегафона» на Урале Сергей Алферов.

Новые абоненты «Мегафон.ТВ» могут 7 дней бесплатно пользоваться пакетом. Абонентская плата за подключение видеосервиса Start на «Мегафон.ТВ» – 14 рублей в день. Для абонентов тарифов «Включайся!» трафик при просмотре фильмов и сериалов – бесплатный.

Подробности на сайте «Мегафона».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.10.17

Одна из крупнейших уральских торговых сетей выплатила рекордный долг по налогам. / Обвинение запросило для уральца, убившего и закопавшего в снег бывшую супругу, 10 лет колонии. / В Екатеринбурге задержаны экстремист и сутенерша, которых разыскивал Интерпол (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»