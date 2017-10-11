Игроки ФК «Урал» и ХК «Автомобилист» сыграют друг против друга на льду в валенках

Игроки ХК «Автомобилист» и ФК «Урал» сменят коньки и бутсы на валенки в рамках уникального благотворительного матча.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 ноября основные составы клубов сразятся друг с другом на площадке КРК «Уралец». Хоккеисты и футболисты выйдут на лед в валенках и сыграют два тайма. Один – в хоккей с мячом, а второй – в футбол. Подобное мероприятие с участием профессиональных игроков, говорят в пресс-службах екатеринбургских команд, пройдет впервые в истории спорта. Все вырученные от этой игры средства будут направлены на поддержку школы-интерната «Эверест», в которой обучаются дети с диагнозом ДЦП.

Билеты на благотворительный матч «Автомобилист» – «Урал» будут стоить от 100 до 150 рублей. О старте продаж билетов, а также о регламенте матча, развлекательных мероприятиях и других совместных акциях двух клубов будет объявлено дополнительно.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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