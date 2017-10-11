В Екатеринбурге раскрыто убийство мигранта, зарезанного на бульваре Культуры

В Екатеринбурге раскрыто убийство мужчины, тело которого с признаками насильственной смерти было найдено вечером 7 октября на бульваре Культуры. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, при мужчине, убитом ударом ножа в шею, был найден паспорт, из которого следовало, что погибший является 45-летним уроженцем одной из среднеазиатских республик. По истории телефонных звонков убитого сыщики выяснили, что во двор он приехал на такси, а незадолго до смерти созванивался с одним из жителей близлежащих домов. При первоначальном опросе знакомый заявил, что ничего об убийстве не знает. Но в ходе проведения поквартирного обхода были установлены свидетели, которые видели, как на улице ссорились трое мужчин, и указали точное время. Стражи порядка пришли к выводу, что между прибытием потерпевшего на такси и конфликтом на улице прошло около часа – время, в течение которого потерпевший, скорее всего, не мог находиться во дворе дома и, предположительно, должен был зайти в квартиру к своему знакомому, с которым он созванивался в тот вечер.

При повторном допросе знакомый признался, что потерпевший действительно приходил к нему в квартиру, где у него возник конфликт с 52-летним ранее судимым уроженцем среднеазиатской республики, также находившимся в гостях. Потерпевший выбежал на улицу, оппонент погнался за ним и уже во дворе ударил его ножом. Хозяин квартиры, также успевший выйти во двор, стал непосредственным очевидцем. После этого убийца скрылся, но 10 октября был задержан в Верхней Пышме.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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