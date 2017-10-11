Кадровик ремонтного депо попалась на семейственности и выводе средств из компании

В Серове возбуждено уголовное дело в отношении ведущего специалиста по кадрам и социальным вопросам вагонного ремонтного депо Серов-Сортировочный АО «Вагонная ремонтная компания-2» по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Как сообщили РИА «Новый День» в УСУ СКР на транспорте, по предварительным данным, в июле – августе 2017 года ведущий специалист по кадрам и социальным вопросам вагонного ремонтного депо Серов-Сортировочный АО «Вагонная ремонтная компания-2», используя свое служебное положение, введя в заблуждение руководство организации, на период очередного отпуска фиктивно трудоустроила на свою должность родную дочь, которая фактически не исполняла свои трудовые обязанности. После чего проставила в табеле рабочего времени своей дочери в июле и августе 2017 года 160 часов отработанного времени, на основании которых ее дочери незаконно начислена и выплачена заработная плата в общей сумме 31 912,06 рублей.

Теперь матери грозит до шести лет лишения свободы.

Серов, служба новостей РИА «Новый День»

Серов. Другие новости 11.10.17

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