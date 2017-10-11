Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за отсутствие питания при задержке рейсов

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 25 тысяч рублей за то, что во время длительной задержки нескольких рейсов в Кольцово перевозчик не обеспечил пассажиров питанием и водой. «Победа» пыталась обжаловать такое решение суда, но проиграла.

18 января авиакомпания «Победа» задержала сразу несколько рейсов в Кольцово: два рейса в Москву – на 15 и 4 часов, в Новосибирск – на 14 часов, в Санкт-Петербург – на 8 часов. При этом пассажирам, которые сидели в аэропорту часами, горячее питание было предоставлено с опозданием. Не все получили прохладительные напитки, как этого требует закон.

Заместителем Свердловского транспортного прокурора в отношении перевозчика было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП. По результатам рассмотрения Управление Роспотребнадзора по Свердловской области вынесло постановление о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 25 000 рублей.

«По результатам обжалования авиакомпанией постановления Арбитражный суд г. Москвы оставил требования ООО «Авиакомпания «Победа» без удовлетворения. Судом апелляционной инстанции решение оставлено без изменения», – сообщает сегодня пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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