Среда, 11 октября 2017, 14:29 мск

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Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за отсутствие питания при задержке рейсов

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за отсутствие питания при задержке рейсов

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 25 тысяч рублей за то, что во время длительной задержки нескольких рейсов в Кольцово перевозчик не обеспечил пассажиров питанием и водой. «Победа» пыталась обжаловать такое решение суда, но проиграла.

18 января авиакомпания «Победа» задержала сразу несколько рейсов в Кольцово: два рейса в Москву – на 15 и 4 часов, в Новосибирск – на 14 часов, в Санкт-Петербург – на 8 часов. При этом пассажирам, которые сидели в аэропорту часами, горячее питание было предоставлено с опозданием. Не все получили прохладительные напитки, как этого требует закон.

Заместителем Свердловского транспортного прокурора в отношении перевозчика было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП. По результатам рассмотрения Управление Роспотребнадзора по Свердловской области вынесло постановление о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 25 000 рублей.

«По результатам обжалования авиакомпанией постановления Арбитражный суд г. Москвы оставил требования ООО «Авиакомпания «Победа» без удовлетворения. Судом апелляционной инстанции решение оставлено без изменения», – сообщает сегодня пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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