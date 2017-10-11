Топы «Россельхозбанка» пообещали разобраться с проблемами кредитования свердловских фермеров к посевной

Руководство «Россельхозбанка» пообещало разобраться с проблемами кредитования фермеров Свердловской области – аграрии ежегодно жалуются на невозможность получить деньги от профильного банка.

Сегодня в правительстве Свердловской области прошло совещание областных чиновников с Ириной Жачкиной и Оксаной Лут, заместителями председателя правления «Россельхозбанка» и представителями бизнеса. Журналистам топы федерального банка рассказали, как будет развиваться свердловский филиал. Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День» о кредитовании малого и среднего бизнеса, Ирина Жачкина пообещала, что к следующей посевной получить от банка деньги аграриям будет проще. «Мы выстраиваем свою работу по расширению сотрудничества с малым и средним бизнесом – и с фермерскими хозяйствами, и с сельскохозяйственными кооперативами, со всеми предприятиями, которые работают в данном сегменте. В этом году мы уже нарастили объемы выдач по сезонно-полевым работам, мы уже занимаем более 50 % рынка в части поддержки именно кредитования сезонных работ. На следующий год в планах – продолжать развитие. Наши основные направления развития – это упрощение процедуры и сроков рассмотрения заявки для тех заемщиков, которые финансово устойчивы и платежеспособны. И увеличение количества фермеров и представителей малого бизнеса, которым будет доступна наша услуга», – прокомментировала Ирина Жачкина. По ее словам, сотрудники банка будут помогать готовить документы для получения льготного кредитования (со ставкой не выше 5 %).

В Свердловской области, как уже неоднократно писал «Новый День», из года в год сохраняется одна и та же проблема: малому и среднему бизнесу в сфере АПК сложно получить кредиты. Причем даже не потому, что банк выдает много отказов, а потому что процедура затягивается. В итоге фермерам приходится брать кредиты в других банках – пусть и под более высокий процент, но хотя бы «в сезон». «По новым правилам в системе льготного кредитования могут участвовать банки с уставным капиталом не менее 20 млрд рублей. В Свердловской области это три банка – Сбербанк, ВТБ, «Россельхозбанк». Раньше же аграрии могли брать кредиты и в региональных банках. Есть еще одна проблема – непрозрачен список документов, которые необходимо предоставлять в банк. В итоге банки «дергают» крестьян: «Довезите документы, и тогда мы их рассмотрим». Сроки уходят, крестьяне не только разочаровываются, но и упускают выгоду», – заявила на заседании фракции «Единой России» в Госдуме в марте этого годачлен комитета Законодательного собрания Свердловской области по аграрной политике Елена Трескова. В 2015 году теперь уже бывший премьер Денис Паслер заявил, что крайняя дата получения кредитных средств для предприятий свердловского АПК – 10 марта, в противном случае урожай Свердловская область потеряет. Тогда правительство выбрало особую стратегию: кредитовать молочные заводы, чтобы они уже могли выделить средства на посевную конкретным хозяйствам, у которых они закупают молоко. «С нашим родным «Россельхозбанком» кредитоваться стало еще хуже», – комментировал прежний министр АПК и продовольствия региона Михаил Копытов на старте посевной-2016.

Добавим, Россельхозбанк в Свердловской области свои интересы расширяет. Как отметила Оксана Лут, банку интересны предприятия промышленности, переработки, обороно-промышленный комплекс и розница. В сфере АПК ключевыми интересами будут развитие молочного скотоводства и развитие тепличного хозяйства.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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