У екатеринбургской УК арестовали «Лексус» за 20 миллионов долга по налогам

В Екатеринбурге одна из компаний, занимающаяся управлением эксплуатации жилого фонда, задолжала по налогам 20 млн рублей. Приставы арестовали иномарку, принадлежащую должнику. Ее стоимость почти кратно меньше – около 3,5 миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе УФНС по Свердловской области, крупным должником по налогам стала компания, занимающаяся эксплуатации жилого фонда в Чкаловском районе. Должник не выплачивал налоги с 2014 года, накопилось около 20 миллионов рублей. Направление требования на уплату налогов, взыскание за счет денежных средств на расчётных счетах, ограничение движения по расчётным счетам полностью расчитаться должника не заставили, после чего было принято решение о взыскании долга за счет имущества должника через службу судебных приставов. Они арестовали автомобиль «Лексус» стоимостью около 3,5 млн рублей.

Как уточнили в налоговой, за 9 месяцев этого года в рамках принудительного взыскания задолженности налоговиками совместно с судебными приставами арестовано более 100 транспортных средств, в том числе дорогостоящих иномарок.

Екатеринбург, служба информации

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