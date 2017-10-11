На Вторчермете полицейские задержали пьяницу с ружьем

Жителей Екатеринбурга сегодня напугал пьяный молодой человек с ружьем, которого заметили на остановке. На место был вызван наряд полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эту информацию нашему агентству подтвердили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве уточняют, что в 14:05 в дежурную часть отдела полиции №12 поступило сообщение о том, что на остановке «Вторчермет» стоит мужчина с ружьем.

«На место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Гражданин был доставлен в территориальный ОВД с признаками сильного алкогольного опьянения, – говорят в полиции. – Личность задержанного установлена. Им оказался местный житель 1991 года рождения. Оружие было не заряжено, без патронов, его направили на исследование. Сейчас полицейские устанавливают и опрашивают очевидцев инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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