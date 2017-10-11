«Инновационные кирпичи» за 24 млн рублей заинтересовали депутатов заксобрания

В преддверии формирования нового свердловского правительства депутаты заксобрания начали внимательно изучать результаты работы министерств за предыдущие периоды. Одним из объектов изучения стал минпром.

В отчете министерства за 2016 год сообщается, что свердловские предприятия получили в 2016 году бюджетную поддержку на реализацию инвестпроектов по модернизации в размере почти 72 млн рублей. Эффективность освоения этих средств вызывает вопросы. Как сообщил РИА «Новый День» депутат заксо Вячеслав Вегнер, из 71 миллиона 791 тыс. рублей, которые минпром выделил различным коммерческим предприятиям, две трети суммы достались только двум хозяйствующим субъектам, деятельность которых сложно отнести к высокотехнологичным. Это, во-первых, ООО «Уральский завод пластификаторов», который получил для производства полимерных композиций на основе ПВХ для кабельной промышленности почти 23 миллиона рублей, а, во-вторых – ООО «Ревдинский кирпичный завод» – для освоения производства керамического крупноформатного камня и керамического кирпича (24,5 млн рублей).

По мнению Вегнера, ни производство ПВХ, ни производство кирпичей во втором десятилетии XXI века нельзя причислить к инновационным. «Неспроста губернатор придумал следующую пятилетку развитию посвятить. Потому что пока режим наибольшего благоприятствования в Свердловской области существует для производства «инновационных кирпичей», никакого лучшего будущего у нас не будет», – комментирует депутат.

Другие предприятия, которые в значительно большей степени могут быть названы инновационными и высокотехнологичными, получили от минпрома гораздо меньшую господдержку. Как говорится в отчете, среди получателей бюджетной поддержки были Свердловский инструментальный завод (6 млн 947 тыс. руб.) и УОМЗ (6 млн 279 тыс. руб.).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.10.17

На Вторчермете полицейские задержали пьяницу с ружьем. / У екатеринбургской УК арестовали «Лексус» за 20 миллионов долга по налогам. / Топы «Россельхозбанка» пообещали разобраться с проблемами кредитования свердловских фермеров к посевной. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»